Ozan mutluluğu buldu

En son Zalim İstanbul'da rol alan ve genç kızların ilgi odağı olan Ozan Dolunay, kalbinin dolu olduğunu paylaştığı fotoğrafla gözler önüne serdi. Dolunay, model Pelinay Yiğit ile birlikte olduğunu yayımladığı fotoğrafla takipçilerine duyurdu. Oyuncunun ilanı aşk ettiği fotoğrafı çok sayıda beğeni aldı.