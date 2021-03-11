  • BIST
    1560.23
  • Dolar
    7,4635
  • Euro
    8,9402
  • Altın
    416,3290
İstanbul
0 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Kızıl gezegen"den en net ses kaydı
"Seçim barajı yüzde 5 yada yüzde 7 olabilir"
Rus basını böyle gördü: Stratejik bir adım
Gözler yarına çevrildi...
Nisanda Türkiye'de satışa sunulacak
CHP'de ilk 'Cihangir İslam' istifası!
Teşkilat'a övgü
Çekimlerin arka planı!
Elif Özüm uğuru
Beyaz ekmek yerine simit
Set eğlencesi ekip arkadaşları
Sektörde sorun cinsiyet değil statü
Baba- kız alışverişte
5 günlük ‘Kahrettim'
Oyuncu kadrosu genişliyor
Michael Jackson yazana engel!
Haberler kalpler nasırlaştırdı
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 11 Mart
Böbrek hastalarına iyi yaşamanın 4 kuralı
Soğuk hava kurdeşeni tetikliyor
Çocuklarda kusmayı önleyen doğal çözüm: Zencefil
Putin müjdeyi verdi! Zorlamayacağız...
'Torba kanun teklifi' TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Yeni proje sürpriz
11 Mart 2021 Perşembe 14:00:00 - Güncelleme:11 Mart 2021 Perşembe 14:00:00

Oyuncu kadrosu genişliyor

ABONE OL

İtfaiyecilerin hikayesini anlatan 'Kırmızı Kamyon' dizisinin oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim katıldı.

İtfaiyecilerin hikayesini anlatan 'Kırmızı Kamyon' dizisinin oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim katıldı. 'Kelebekler' filmindeki performansıyla dikkat çeken Tuğçe Altun, Zehra karakteriyle diziye dahil oldu. Yönetmenliğini Osman Kaya'nın yaptığı 'Kırmızı Kamyon'da Görkem Sevindik ve Nilay Deniz gibi isimler yer alıyor.

Etiketler : kırmızı kamyon oyuncu kadrosu tuğçe altun
Milyonluk teklifi reddetti

Milyonluk teklifi reddetti
Hakkımı Netflix'e yedirtmem

Hakkımı Netflix'e yedirtmem
Usta sanatçı Rasim Öztekin hayatını kaybetti

Usta sanatçı Rasim Öztekin hayatını kaybetti
Yeni imajıyla bir numara!

Yeni imajıyla bir numara!
Doğum gününde özür diledi

Doğum gününde özür diledi
Sıla davasında hüsran

Sıla davasında hüsran
Kadına şiddet son bulsun!

Kadına şiddet son bulsun!
Saldırı sonrası ringde

Saldırı sonrası ringde
Aleyhine konuşacağım diye tehdit etti

Aleyhine konuşacağım diye tehdit etti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER