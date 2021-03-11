Oyuncu kadrosu genişliyor

İtfaiyecilerin hikayesini anlatan 'Kırmızı Kamyon' dizisinin oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim katıldı. 'Kelebekler' filmindeki performansıyla dikkat çeken Tuğçe Altun, Zehra karakteriyle diziye dahil oldu. Yönetmenliğini Osman Kaya'nın yaptığı 'Kırmızı Kamyon'da Görkem Sevindik ve Nilay Deniz gibi isimler yer alıyor.

