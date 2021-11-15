15 Kasım 2021 Pazartesi 18:00:00 - Güncelleme:15 Kasım 2021 Pazartesi 18:00:00
Otizmli Eren, 3 farklı enstrüman çalıyor
İzmir'de otizm tanısı konulduktan sonra müziğe ilgisi olduğu fark edilince İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu ile tanışarak çalışmalara başlayan 15 yaşındaki Eren Arıcan, kısa zamanda 3 farklı enstrüman çalmayı öğrendi.
İzmir'de otizm tanısı konulduktan sonra müziğe ilgisi olduğu fark edilince İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu ile tanışarak çalışmalara başlayan 15 yaşındaki Eren Arıcan, kısa zamanda 3 farklı enstrüman çalmayı öğrendi. Yetenek sınavına girerek güzel sanatlar lisesinde okumaya hak kazanan Eren "Kanun, piyano ve bağlama çalıyorum" dedi.