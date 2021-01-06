06 Ocak 2021 Çarşamba 18:30:00 - Güncelleme:06 Ocak 2021 Çarşamba 18:30:00
Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir açıklaması: Güzel bir sürecin arifesindeyiz
Demet Özdemir'in itirafının ardından Oğuzhan Koç da oyuncuyla birlikte olduklarını doğruladı.
Levent'deki evinden çıkarken görüntülenen Oğuzhan Koç, "Sadece iki insanı ilgilendiren bir konu kimseyi daha fazla meşgul etmesin diye açıklamak istedim. Daha önce yazıldığı gibi olmasa da şu an Demet'le güzel bir sürecin arifesindeyiz" dedi.
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