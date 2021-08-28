28 Ağustos 2021 Cumartesi 15:30:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2021 Cumartesi 15:30:00
Nurgül Yeşilçay'dan merak uyandıran paylaşım! NTF projesinin hazırlığında...
Bodrum'da yeni dizisi öncesi dinlenen oyuncu Nurgül Yeşilçay'dan merak uyandıran paylaşım!
Oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından NTF projesinin hazırlığında olduğu gösterdi. Son dönemlerde sanat dünyasının blochain teknolojisiyle buluşmasıyla oldukça popüler hale gelen NTF'ler dikkat çekerken Yeşilçay'ın projesi şimdiden merak uyandırdı.