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07 Aralık 2020 Pazartesi 12:31:00 - Güncelleme:07 Aralık 2020 Pazartesi 09:18:00

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin eleştirilere sessiz kalmadı: Zayıfsam da size ne!

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Hem zayıflığı hem de Instagram hesabından yayımladığı cesur pozlarla konuşulan Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, gelen eleştirilere sessiz kalmadı.

Manken Şevval Şahin, "'Baban bunları görüyor mu diye?' soruyorsunuz. Birincisi evet, görüyor! İkincisi size ne? Üçüncüsü Bali’de yazlık bir yerdeyim, ajansım için bikinili pozlar verdim. Sevmiyorsanız, yanlış buluyorsanız profilimde ne işiniz var. Kilo almayacağım, sağlıklıyım. Size ne’’ dedi.

Etiketler : Miss Turkey güzeli Şevval Şahin MAGAZİN ELEŞTİRİ
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