Miss Turkey güzeli Şevval Şahin eleştirilere sessiz kalmadı: Zayıfsam da size ne!

Manken Şevval Şahin, "'Baban bunları görüyor mu diye?' soruyorsunuz. Birincisi evet, görüyor! İkincisi size ne? Üçüncüsü Bali’de yazlık bir yerdeyim, ajansım için bikinili pozlar verdim. Sevmiyorsanız, yanlış buluyorsanız profilimde ne işiniz var. Kilo almayacağım, sağlıklıyım. Size ne’’ dedi.