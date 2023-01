Minik Beren'in Porto Rico başarısı

Çocuk yıldız Beren Gökyıldız'ın oynadığı 'Melissa' (Yeşil Vadinin Kızı - The Girl Of The Green Valley) dizisi Porto Riko'da fırtınalar estiriyor. Ülkenin önde gelen kanallarından Wapa TV'de yayınlanan dizi, ilk bölümüyle reyting rekoru kırdı. Program ortalamasında hanehalkı demografisi yüzde 35,3 paya ulaşırken 18-49 yaş arası kadınlarda yüzde 43,3 pay aldı. 25-54 yaş arası kadınlar demografisinde yüzde 46,3 ile en yüksek noktasına ulaştı.