Mezarlık'ta gazeteci

Genç oyuncu Efe Uysal'ın oyunculuk hayali 'Mezarlık' adlı dizide gerçekleşti. Uysal, başrollerini Birce Akalay ve Olgun Toker'in paylaştığı, yönetmenliğini ise Abdullah Oğuz'un üstlendiği yapımda gazeteci rolünde kamera karşısına geçti. Bir cinayet olayıyla sarsılan Umut karakterini canlandıran Uysal, ilk oyunculuk deneyimini aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi niteliğinde olan bu dizide yaşadığı için hem heyecanlı hem de gururlu olduğunu söyledi.