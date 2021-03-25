Mesafeli konserler olsun!

Safiye Soyman, 1. Altın Zafer ödülleri töreninde 'Şımart Beni' ile 'Yılılın Şarkısı' ödülünün sahibi oldu aldı. Kızı Ümran Erler ve Azka Müzik'in sahibi Bülent Kaya ile geceye katılan Soyman, müzik camiasının iş yapamadığı için kayıplarının büyük olduğunu söyledi. Soyman, hayalinin mesafeli konserler olduğundan bahsetti.

