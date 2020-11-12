12 Kasım 2020 Perşembe 18:47:00 - Güncelleme:13 Kasım 2020 Cuma 11:56:00
Melisa Irmak tartışmaların devam ederken 16'lık güzel Ceyda Toyran da taç taktı
Miss & Mr Model Of Turkey 2020 de 18 yaşından küçük Ceyda Toyran tacı taktı.
Geçen hafta Best Of Model’de 15 yaşındaki Melisa Irmak’ın birinci olmasının tartışmaları devam ederken önceki akşam düzenlenen Miss & Mr Model Of Turkey 2020 de 18 yaşından küçük Ceyda Toyran tacı taktı. Chicago doğumlu Ceyda Toyran kadınlarda birinci olurken erkeklerde de 1,92 boyundaki Bursalı Mümin Karaçil Mr Model seçildi.
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