Melisa Irmak tartışmaların devam ederken 16'lık güzel Ceyda Toyran da taç taktı

Geçen hafta Best Of Model’de 15 yaşındaki Melisa Irmak’ın birinci olmasının tartışmaları devam ederken önceki akşam düzenlenen Miss & Mr Model Of Turkey 2020 de 18 yaşından küçük Ceyda Toyran tacı taktı. Chicago doğumlu Ceyda Toyran kadınlarda birinci olurken erkeklerde de 1,92 boyundaki Bursalı Mümin Karaçil Mr Model seçildi.