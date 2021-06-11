'Masumlar Apartmanı'nda yokum!

Oyuncu Fahriye Evcen, Farah Zeynep Abdullah'ın yerine 'Masumlar Apartmanı'na katılacağı iddiasıyla ilgili açıklamada bulundu. Bir arkadaşının doğum günü kutlamasına katılan oyuncu, "Hiç öyle bir şey yok" diyerek haberlere son noktayı koydu. Evcen, yeni sezon için görüşmelerine devam ediyor.

Recep ASLAN