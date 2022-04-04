Pop müziğin sevilen isimleri Yeşim Salkım, Eda - Metin Özülkü, Ferda Anıl Yarkın'dan oluşan "Çılgınlar Kulübü", Moda Kayıkhane'de sahne aldı. Zaman zaman müzikseverlerle de sohbet eden sanatçılardan Yeşim Salkım, "Teyzem çok ağır hasta, moralim çok bozuk. Ben ne dertlerle uğraşırken, benim hayvan sevgim sorgulanıyor. Hayvanlarım, bu konu ile ilgili yaptığım programlar ortada. Mama lobisine yol vermem! Bu gece şarkılar söyleyelim, moral bulalım'' dedi.