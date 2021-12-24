Maçta kaburgasını çatlattı

'Oğlum' dizisiyle setlere dönmeye hazırlanan oyuncu Kubilay Aka, talihsiz bir kaza geçirdi. Oyuncu, arkadaşlarıyla oynadığı halı saha maçında girdiği bir ikili mücadelede yerde kalan Aka'nın kaburgası çatladı. Apar topar acile kaldırılan oyuncu, yapılan tetkikler sonucunda hastanede bir gün müşahede altında tutulduktan sonra taburcu oldu. Oyuncu, yeni dizisinin çekimleri öncesinde evinde dinleniyor.