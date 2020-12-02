02 Aralık 2020 Çarşamba 13:30:00 - Güncelleme:02 Aralık 2020 Çarşamba 09:26:00
Kutay dizisiyle Esra Sönmezer tarihi anlatacak
Tarihi dizi 'Kutay' için sete çıkan Esra Sönmezer, oynayacağı Aybike karakteri için at binme ve kılıç kullanma dersleri aldı.
At derslerinde zor anlar yaşayan genç oyuncu, ‘’Zaten profesyonel dövüşçü olduğum için kılıç sahnelerinde zorlanmadım. Fakat at binmek tahminimden çok daha zormuş. Bir ara attan düştüm. Çok şükür yara almadan kurtuldum” dedi.
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