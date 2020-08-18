Kuruluş Osman'a flaş transfer: Hoş geldin Cüneyt Arkın

Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde çekilen Kuruluş Osman dizisi, yeni sezon sürprizlerine devam ediyor. Son olarak Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu. Müjdeli haberi dizinin yapımcısı sosyal medya hesabından duyurdu.



Yeni yayın dönemi itibariyle Kuruluş Osman dizi projesinin oyuncu kadrosundan senaryo gereği eksilecek isimler olduğu gibi dahil edilen sürpriz oyuncuların da olması tutkunlarını dört gözle bekleyişe sürükledi. Pandemi sürecinin araya girmesinden ötürü erken bir tarihte sezonu bitirmek mecburiyetinde kalınması nedeniyle de 2.sezonun bir an önce başlaması için nefesler tutulurken geçtiğimiz haftalarda Kuruluş Osman bünyesine Cüneyt Arkın'ın katıldığı iddiası ileri sürülmüştü.

MÜJDELİ HABER GELDİ

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Cüneyt Arkın'ın yeni sezonda kadroya ekleneceği iddiası medya gündeminde uzun bir süre yankılarını hissettirmeye devam ederken Kuruluş Osman dizisinin başarılı yapımcısı Mehmet Bozdağ müjdeli haberi sosyal medya platformu aracılığıyla verdi.

'HOŞ GELDİN CÜNEYT ARKIN'

Kuruluş Osman'ın yapımcılığında yer alan Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesaplarından gerçekleştirdiği açıklamalar doğrultusunda seyircisinin Cüneyt Arkın'ı yeni yayın dönemi itibariyle dizide göreceklerini şu sözlerle duyurdu: "Niye çok seviliyor? Niye herkesin kahramanı? Çünkü gönlüyle konuşuyor. Gönlüyle bakıyor. Bu güzel gönülle yeni sezonu ve karakterini konuştuk. Hoş geldin Cüneyt Arkın!" şeklinde ifadelere yer verdi.