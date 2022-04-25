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25 Nisan 2022 Pazartesi 14:30:00 - Güncelleme:25 Nisan 2022 Pazartesi 14:30:00

Kozmetik işine girdi

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Şarkıcı Tuğba Ünal, kısa bir süre önce adını tescil ettirerek markalaşma yolunda ilk adımını atmıştı. Ünlü sanatçı şimdi de kozmetik sektörüne girme kararı aldı.

Şarkıcı Tuğba Ünal, kısa bir süre önce adını tescil ettirerek markalaşma yolunda ilk adımını atmıştı. Ünlü sanatçı şimdi de kozmetik sektörüne girme kararı aldı. Kendi adını taşıyan kozmetik ürünler için yoğun bir çalışma içinde olduğunu söyleyen Ünal, "Hayalim her kadının rahatçı ulaşabileceği, kaliteli ürünler ile sektöre adım atmak" dedi.

Etiketler : kozmetik tuğba ünal marka tescil
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