Kozmetik işine girdi

Şarkıcı Tuğba Ünal, kısa bir süre önce adını tescil ettirerek markalaşma yolunda ilk adımını atmıştı. Ünlü sanatçı şimdi de kozmetik sektörüne girme kararı aldı. Kendi adını taşıyan kozmetik ürünler için yoğun bir çalışma içinde olduğunu söyleyen Ünal, "Hayalim her kadının rahatçı ulaşabileceği, kaliteli ürünler ile sektöre adım atmak" dedi.