‘Kovan' filmiyle Moskova'da

'Kovan' isimli sinema filminde rol alan Meryem Uzerli, 43'ncü Uluslararası Moskova Film Festivali'ne katıldı. Siyah elbisesiyle kırmızı halıda boy gösteren Uzerli, basının yoğun ilgisiyle karşılaştı. 3 ay önce doğum yapan ve ikinci kez anne olan Uzerli'nin hamilelik kilolarını hızla verdiği gözlerden kaçmadı. Uluslararası festivallerden ödülle dönen 'Kovan' filmi Almanya'dan gelip Artvin'de arıların dünyasında kendine bir varlık edinmeye çalışan bir kadının öyküsünü anlatıyor. Filmin hem senaristi hem de yönetmeni olan Eylem Kaftan, rol için ilk olarak Meryem Uzerli'yi değil Nesrin Cevadzade'yi düşündüğünü söyledi. O dönem Uzerli'nin görkemli olduğu için, bu role pek uygun olmadığını düşündüğünü belirten Kaftan, "Hikâyeye dahil olup, büyük bir aşkla role kendini adadıktan sonra, "Kovan'ın Ayşe'si, meğer yıllardır Meryem Uzerli'yi bekliyormuş" dedim. Ömrümün sonuna kadar da "İyi ki Meryem olmuş" diyeceğim sanırım" dedi.

