24 Kasım 2020 Salı 14:08:00 - Güncelleme:25 Kasım 2020 Çarşamba 12:25:00
Koronavirüse yakalanan Seda Bakan açıkladı: İlaç kullanmadan atlatıyor
Koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncu Seda Bakan, sürecin kendisi için nasıl geçtiğini anlattı.
Bebeğini emzirdiği için ilaç kullanmadan hastalığı atlatmaya çalışan Seda Bakan, "Biz iyiyiz. Bebişkoyu emzirdiğim için ilaç kullanmadan geçiriyorum bu dönemi. Bebeğe çok yakın olduğum zaman maske takıyorum. Güzel besleniyoruz. C, D vitamini ve çinko içeren bir takviye ürün kullanıyorum. Umarım bu şekilde geçer, gider” dedi.
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