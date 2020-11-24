Koronavirüse yakalanan Seda Bakan açıkladı: İlaç kullanmadan atlatıyor

Bebeğini emzirdiği için ilaç kullanmadan hastalığı atlatmaya çalışan Seda Bakan, "Biz iyiyiz. Bebişkoyu emzirdiğim için ilaç kullanmadan geçiriyorum bu dönemi. Bebeğe çok yakın olduğum zaman maske takıyorum. Güzel besleniyoruz. C, D vitamini ve çinko içeren bir takviye ürün kullanıyorum. Umarım bu şekilde geçer, gider” dedi.

