Şarkıcı Sibel Can, ülkemizde yaşanan asrın felaketindeki depremzedelere yardım eli uzattı. Can, 8 Mart Dünya Kadınlar günü'nde Bakü Kongre Merkezi'nde vereceği konserin gelirini AFAD aracığıyla afetzedelere bağışlayacağını açıkladı. Can, "Üzüntümüzün çaresizliğe dönüşmemesi için dayanışmaya ihtiyacımız var" dedi.