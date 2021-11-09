Komedinin doğaçlama ikilisi

Ecem Erkek ile Devrim Yakut, ortak bir projede buluşuyor. İkili, 'Schiller Street' adlı komedide doğaçlama yapacak.

'Güldür Güldür Show' programıyla ünlenen Ecem Erkek, 'Camdaki Kız' dizisinde rol alan Devrim Yakut'la ortak bir projede bir araya geldi. Oyuncular şimdiye kadar 20'den fazla ülkede gösterilen 'Schiller Street' adlı komedide yer alacak. Yapım dijital platformda izleyicisiyle buluşacak. Doğaçlama komedi olacak olan projede ikili, herhangi bir senaryo olmadan, önceden hazırlanılmamış konular üzerinde bir sohbet gerçekleştirecek. Formatın ülkemizdeki ilk versiyonunda daha önce Şahan Gökbakar, Ezgi Mola, Settar Tanrıöğen ve Uğur Yücel gibi isimler rol almıştı.