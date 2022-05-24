Kısa filmle ilk başarı

Cansel Elçin, 'Bulutlardan Aşağı' adlı kısa filmdeki rolüyle Cannes Film Festivali çerçevesinde gerçekleştirilen French Riviera Film Festivali'nde ödüle layık görüldü. Başrollerini Lavinya Ünlüer, Cansel Elçin ve Özlem Conker'in paylaştığı bir baba - kızın hikâyesini anlatan kısa film, festivalin özel seçkisinde dünya prömiyerini yaptı. Elçin, etkinlik çerçevesinde gerçekleştirilen French Riviera Film Festivali'nde 'Bulutlardan Aşağı'daki rolüyle 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülü kazandı.