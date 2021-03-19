Kayahan'ın anılarını kızı yaşatacak

Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, babasının anılarını yaşatma kararı aldı. Beste Açar, 2015 yılında vefat eden babası Kayahan için bir televizyon programı yapmaya hazırlanıyor. Yapımcı erkek arkadaşı Görkem Uludüz ile hayalini gerçekleştirecek olan Beste Açar, yeni projesinin detaylarından bahsetti. Birbirinden ünlü konukların ağırlanacağı programa gelen isimler, Kayahan şarkıları eşliğinde, usta sanatçıyla yaşadıkları anılardan bahsedecek. Programın sunuculuğunu üstlenecek olan Açar, "Babamı gerçekten çok özledim. Onun anılarını yaşatmak istiyorum. Bu proje herkese iyi gelecek" sözleriyle heyecanını aktardı.

