  • BIST
    1548.1
  • Dolar
    7,3512
  • Euro
    8,7719
  • Altın
    411,3540
İstanbul
2 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Avrupa 3. kez dünyaya kapanıyor
Uyarılar nafile! Karadeniz kapanmalı...
HDP'li ilçe başkanlarına operasyon! Gözaltılar var...
Borrell'dan Türkiye mesajı
Kayahan'ın anılarını kızı yaşatacak
Bahar aylarındaki kaşıntının nedeni: KURDEŞEN
Helikobakter kirli sebze ve meyvelerden bulaşıyor
Diyabetlilerde koronadan ölüm riski daha yüksek
Propolis, C vitamininin etkisini artırıyor
Yaşlılara özel pandemi uyarıları
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 19 Mart
Altun'dan CHP'li Özel'e tepki
BM'den İngiltere'nin nükleer silah stokunu artırmasına eleştiri
Tarihçi Mehmet Genç vefat etti
Biden: İlk 100 günde 100 milyon aşı hedefimize yarın ulaşacağız
Suriye'den atılan 2 roket Kilis'e düştü!
Günlük vaka sayısı 20 binin üzerine çıktı
AB'den kritik görüşme öncesi iş birliği vurgusu
Bakan Akar'dan Yunanistan açıklaması: Asla kabul edilemez
Putin, Biden ile 'İkili ilişkileri tartışmaya hazırım' dedi
Alaska görüşmesi ABD-Çin ilişkilerinin yenilenmesi için bir fırsat
BDDK'ya ilk başvuru yapıldı
DSÖ'den 'koronavirüs aşısının kullanımına devam edin' çağrısı
Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye tebrik telefonu
19 Mart 2021 Cuma 10:00:00 - Güncelleme:19 Mart 2021 Cuma 10:00:00

Kayahan'ın anılarını kızı yaşatacak

ABONE OL

Beste Açar, babası Kayahan'ın anılarını şarkılarla gün yüzüne çıkaracak. Açar, hazırlık aşamasında olduğu programda ünlü isimlerin Kayahan ile olan hikayelerini anlatacağını söyledi.

Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, babasının anılarını yaşatma kararı aldı. Beste Açar, 2015 yılında vefat eden babası Kayahan için bir televizyon programı yapmaya hazırlanıyor. Yapımcı erkek arkadaşı Görkem Uludüz ile hayalini gerçekleştirecek olan Beste Açar, yeni projesinin detaylarından bahsetti. Birbirinden ünlü konukların ağırlanacağı programa gelen isimler, Kayahan şarkıları eşliğinde, usta sanatçıyla yaşadıkları anılardan bahsedecek. Programın sunuculuğunu üstlenecek olan Açar, "Babamı gerçekten çok özledim. Onun anılarını yaşatmak istiyorum. Bu proje herkese iyi gelecek" sözleriyle heyecanını aktardı.

Etiketler : beste açar kayahan görkem uludüz
Önce hayaller sonra avukatlık

Önce hayaller sonra avukatlık
'Yıldırım' baskın

'Yıldırım' baskın
Gerçekliğimle örnek olacağım

Gerçekliğimle örnek olacağım
'Bu imkanlara bekarken de sahiptim'

'Bu imkanlara bekarken de sahiptim'
Kürke talep olmazsa biter

Kürke talep olmazsa biter
Dünya starı, çocuk dizisinde başrol!

Dünya starı, çocuk dizisinde başrol!
Engellemeye devam

Engellemeye devam
'Akustik' basit anlamına gelmez

'Akustik' basit anlamına gelmez
Üç yıl sonra raflarda!

Üç yıl sonra raflarda!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER