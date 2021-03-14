Karşı cinste zeka önemli

'Masumiyet' dizisiyle ekrana dönen Hülya Avşar, karşı cinste zekaya önem verdiğini söyledi. Yalnız olmaya artık alıştığını ifade eden Avşar, ''Kafama göre birisi çıkarsa hayatı paylaşabiliriz. Kızımı büyüttüm, herkesin kendine göre bir hayatı var. Güçlü kadın olmak güzel bir şey de erkek de güçlü olmalı. Ben sapyoseksüelim zaten. Kesinlikle zeka. Zeka benim için büyük bir güç. Kaya'nın zekası mesela, müthiştir" diye konuştu.

