Kariyerim zedelenir yayınlamayın!

Oyuncu Miray Daner'den ayrıldıktan sonra kalbini uzun bir süredir aşka kapatan Kubilay Aka, sarışın bir güzelle Cihangir sokaklarında objektiflere yansıdı.

Netflix'te yayınlanan 'Aşk 101' dizisinde rol alan Kubilay Aka, çapkınlık turunda yakayı ele verdi. Oyuncu, sabaha karşı Cihangir'de sarışın bir güzelle görüntülendi. Kameraları bir anda karşısında gören ikiliden sarışın güzel kısa süreli şok yaşadı. Aka'nın kız arkadaşı hemen yanından ayrılarak karşı kaldırıma geçti. Arkadaş olduklarını söyleyen Aka, "Hanımefendi sadece arkadaşım. Mekanda oturduk. Yedik, içtik ve eğlendik'' derken kız arkadaşı araya girerek, "Siz şimdi yeni aşk diye verirsiniz. Verin" diyerek kahkaha attı. Sözler karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen oyuncu, kız arkadaşına dönerek, ''Ya ne alakası var. Biz sadece arkadaşız. Sizden rica ediyorum. Bu görüntüleri yayınlamayın. Bu tarz olaylar benim kariyerimi zedeliyor'' diyerek dert yandı. Daha sonra kız arkadaşının gelmesini bekleyen oyuncu, yaklaşık 30 dakika bekledikten sonra kız arkadaşıyla birlikte oradan ayrıldı.