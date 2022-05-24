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24 Mayıs 2022 Salı 11:00:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2022 Salı 11:00:00

Kanserle savaşıyor

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Oyuncu Billur Kalkavan, sevenlerini üzdü! Yönetmen Hamdi Alkan 59 yaşındaki oyuncunun akciğer kanserine yakalandığı duyurdu.

Oyuncu Billur Kalkavan, sevenlerini üzdü! Yönetmen Hamdi Alkan 59 yaşındaki oyuncunun akciğer kanserine yakalandığı duyurdu. Alkan, özel bir hastanede tedavi gören Kalkavan'la çekildikleri bir fotoğrafını paylaştı. Yönetmen gönderisinin altına, "Acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir. Daima yanındayım" notunu düşerek destek verdi. Kemoterapi gören oyuncunun saçlarının döküldüğü görüldü.

Etiketler : Kanserle savaşıyor Billur Kalkavan Hamdi Alkan
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