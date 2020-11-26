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26 Kasım 2020 Perşembe 14:16:00 - Güncelleme:27 Kasım 2020 Cuma 07:22:00

İrem Helvacıoğlu 'Seni Çok Bekledim' dizisindeki yeni rolünü çok sevdi

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'Sen Anlat Karadeniz'de Nefes karakteriyle gönüllere taht kuran İrem Helvacıoğlu, bu kez 'Seni Çok Bekledim' dizisinde Ayliz karakterini canlandıracak.

'Seni Çok Bekledim' dizisinde başrolü Özcan Deniz ile paylaşan İrem Helvacıoğlu "Özgüveni yüksek, iyi bir eğitim almış, kendi ayakları üzerinde durabilen ve bir o kadar da iyiliksever olan Ayliz her yaştan izleyiciyi etkileyecek" dedi. 

Etiketler : İrem Helvacıoğlu İrem Helvacıoğlu dizi dizi İrem Helvacıoğlu Özcan Deniz Seni Çok Bekledim Seni Çok Bekledim dizi Seni Çok Bekledim Ayliz
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