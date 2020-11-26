Yeni rolünü çok sevdi

'Seni Çok Bekledim' dizisinde başrolü Özcan Deniz ile paylaşan İrem Helvacıoğlu "Özgüveni yüksek, iyi bir eğitim almış, kendi ayakları üzerinde durabilen ve bir o kadar da iyiliksever olan Ayliz her yaştan izleyiciyi etkileyecek" dedi.

