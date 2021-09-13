İrem'den Zeki Müren selamı

13 Eylül 2021 Pazartesi 14:30:00 - Güncelleme:13 Eylül 2021 Pazartesi 14:30:00
İrem Derici'den Zeki Müren selamı
İrem Derici, İzmir Enternasyonal Fuarı'nda 30 bin kişinin katıldığı konserinde sürpriz yaptı.
Yıllar önce sanat güneşi Zeki Müren'in, pankartla sahneye çıkmasından esinlenerek taç şeklinde 'Canım Ege'me saygımla geldim' yazılı pankartla sahneye çıkan İrem Derici dakikalarca alkış aldı. Gecede 'Affeder mi Aşk Bizi?' adlı yeni şarkısını ilk kez İzmirlilere seslendiren Derici, sahnede yaklaşık iki saat kaldı.