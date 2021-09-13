İrem'den Zeki Müren selamı

Yıllar önce sanat güneşi Zeki Müren'in, pankartla sahneye çıkmasından esinlenerek taç şeklinde 'Canım Ege'me saygımla geldim' yazılı pankartla sahneye çıkan İrem Derici dakikalarca alkış aldı. Gecede 'Affeder mi Aşk Bizi?' adlı yeni şarkısını ilk kez İzmirlilere seslendiren Derici, sahnede yaklaşık iki saat kaldı.