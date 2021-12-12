İlk single heyecanı

Ceyda Sarı, ilk single'ı 'Gülümse Çekiyorum' ile müzik dünyasına 'merhaba' dedi. Söz ve müziği kendisine ait bir şarkıyla müzikseverleri selamlayan Sarı, üzerinde çalıştığı ikinci single'ını da çok yakında yayınlayacak. İlk şarkısının heyecanını yaşayan Sarı, "Bu şarkıyla çocukluk hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum'' dedi.