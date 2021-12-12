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İlk single heyecanı
12 Aralık 2021 Pazar 14:30:00 - Güncelleme:12 Aralık 2021 Pazar 14:30:00

İlk single heyecanı

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Ceyda Sarı, ilk single'ı 'Gülümse Çekiyorum' ile müzik dünyasına 'merhaba' dedi.

Ceyda Sarı, ilk single'ı 'Gülümse Çekiyorum' ile müzik dünyasına 'merhaba' dedi. Söz ve müziği kendisine ait bir şarkıyla müzikseverleri selamlayan Sarı, üzerinde çalıştığı ikinci single'ını da çok yakında yayınlayacak. İlk şarkısının heyecanını yaşayan Sarı, "Bu şarkıyla çocukluk hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum'' dedi.

Etiketler : İlk single heyecanı Ceyda Sarı Gülümse Çekiyorum
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