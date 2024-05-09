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09 Mayıs 2024 Perşembe 15:37:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2024 Perşembe 15:37:00

İsrailli bakanın ticaret iddiasına jet yalanlama: Kalıcı ateşkes sağlanana kadar kararımız yürürlüktedir

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Ticaret Bakanı Bolat Ömer Bolat, İsrail Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarını yalanlayarak, "İsrail ile ticaret konusunda hükümet olarak almış olduğumuz kararın arkasındayız" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın "Türkiye, İsrail'e yönelik kısıtlamaların çoğunu kaldırdı." iddiaları yalanlandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, söz konusu iddiaların tamamen hayal ürünü olduğunu dile getirdi.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İsrail Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları kesinlikle hayal ürünü olup, gerçekle hiç bir ilgisi yoktur. İsrail ile ticaret konusunda hükümet olarak almış olduğumuz kararın arkasındayız. Bu karar geçerliliğini korumaktadır. İsrail'in Gazzeye yönelik saldırılarının durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve Gazze'deki Filistinli kardeşlerimize yönelik insani yardımların kesintisiz olarak ulaştırılması konusundaki şartlarımız sağlanıncaya kadar, İsrail ile ticaretin durdurulması kararımız yürürlüktedir."

Etiketler : türkiye israil ticaret iddia
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