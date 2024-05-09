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09 Mayıs 2024 Perşembe 15:09:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2024 Perşembe 15:09:00

Hizbullah'ın 3 mensubu daha öldürüldü

Kaynak: AA

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İsrail ile çatışan Hizbullah 3 mensubunun daha öldürüldüğünü duyurdu.

Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güney sınırında yaşanan çatışmalarda 3 mensubunun daha öldürüldüğünü duyurdu.

İran destekli Hizbullah, yaptığı açıklamada İsrail ile Lübnan'ın güneyinde yaşanan çalışmalardaki kayıplarına dair bilgi verdi.

Açıklamada İsrail'in saldırılarında 3 Hizbullah mensubunun öldürüldüğü kaydedildi.

İsrail ile 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 293'e yükseldi.

Etiketler : hizbullah israil çatışma
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