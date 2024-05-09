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09 Mayıs 2024 Perşembe 14:55:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2024 Perşembe 14:55:00

ÖSYM hafta sonu iki sınav yapacak

Kaynak: AA

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YÖKDİL 2024/1-Sosyal Bilimler) 11 Mayıs Cumartesi, e-YÖKDİL 2024/2 Sağlık Bilimleri'nin ise 12 Mayıs Pazar günü elektronik ortamda yapılacağını duyurdu.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, hafta sonu Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da elektronik sınav merkezlerinde saat 13.45'te başlayacak sınavlara 10 bin 92 aday katılacak.

Emniyet dahil 596 görevlinin yer alacağı sınavlar için adaylara 180 dakika süre verilecek. Ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

SINAVLARIN SONUÇLARI AYNI GÜN AÇIKLANACAK

ÖSYM sınav sonuçlarının aynı gün içinde açıklanacağını duyurdu.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ile fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınava girecek adaylara başarı, sınav görevlilerine de kolaylıklar diledi.

Etiketler : ösym sınav hafta sonu
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