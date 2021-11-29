İhaneti affetti

Mustafa Can Keser ile 4 yıllık evliliğini geçtiğimiz sene eylül ayında sonlandıran oyuncu Damla Ersubaşı, eski eşini affetti 'Sihirli Annem' dizisiyle tanınan Ersubaşı, 2016 yılında Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturmuştu. Zehra ve Zeynep adında iki kızları olan çift, 2020'de olaylı bir şekilde boşanmıştı. 'İhanet' ve 'şiddet' iddiaları sonrası yollarını ayıran ikili aralarındaki buzları eritti. Çift, barıştıklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurdu. Ersubaşı, gönderisine, 'Kalbim' notunu düştü.