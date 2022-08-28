Hüngür hüngür ağladım

Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı'nın 6 yaşındaki kızları Nil, bademciklerinden ameliyat oldu. Geniz eti sorunu yaşayan minik Nil'in bademcikleri alındı. Küçük Nil'in ameliyatının başarılı geçtiğini söyleyen Terim, hastane koridorunda yaşadığı zorlu süreci ''Nil'i ameliyata yolcu ettikten sonra Volkan'a sarılıp uzun zamandır böyle ağladığı hatırlamıyorum. Tüm biriktirdiklerimi bir anda bıraktım. Şükür kolay bir ameliyat oldu'' sözleriyle anlattı.