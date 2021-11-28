Hülya gaza gelmiş

Oryantal Didem bazı sanatçıların afişinde kendisini istemediğini söylemişti. Hülya Avşar ise, bunu üzerine sahne afişine Didem'in resmini bastırdı. Olayda adı geçen Ebru Yaşar, "Kimsenin burada art niyeti asla yok, olamaz" dedi.

Ebru Yaşar, sevenleriyle buluştu. Sanatçı Yeni Gazino adlı mekanda sahne aldı. Yaşar, sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Oryantal Didem'in bazı sanatçıların alt kadrolarında ve afişlerinde oryantal istememelerinden çok sıkıldım" sözleri sonrası ismi geçen sanatçılardan olan Ebru Yaşar, "Haberim yok diyeceğim ama abes kalacak. O da bizim çok sevdiğimiz bir sanatçı arkadaşımız. Öyle bir şey olabilir mi? Zaten ondan önceki gecelerde vardı. Kadrodur bu, kadrolar değişir" dedi. Çıkan dedikodular sonrası Hülya Avşar'ın sahne afişine özellikle Didem'i bastırdığı söylentilerine ise sanatçı, "Canım o da gaza gelmiş orada ne yapsın. Ama yanlış anlama olmuş diye düşünüyorum. Kimsenin burada art niyeti asla yok, olamaz" dedi.

AVŞAR'IN VELİAHTI KİM OLACAK?

Geçtiğimiz yıllarda yüz güzelliğiyle İMDB listesine giren Hülya Avşar, '28-30 yaş arası en çekici kadınları listesinde ikinci olan Hande Erçel için, "Ben seçildim sıramı savdım. Şimdi sıra onlar da. Benim veliahtım kim olur hiç düşünmedim. Düşünsem ortaya çıkar" dedi.

