Hollywood eğitimi

En son ekranlara veda eden 'Senden Daha Güzel' dizisinde yer alan oyuncu Aslı Turanlı kendini kampa soktu. Turanlı, Charlize Theron, Brad Pitt, Sylvester Stallone, Halle Berry ve Jim Carrey gibi dünyaca ünlü yıldızların oyuncu koçu olan Ivana Chubbuck'tan hızlandırılmış ders aldı. Turanlı, ilk gün 11 saat süren bir eğitim gördü. İkili, ders sonu birlikte çekildikleri pozları Instagram'dan yayınladı.