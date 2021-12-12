Hafıza kaybı yaşamış

'Sadakatsiz' dizisinde rol alan Melis Sezen, ödül törenindeki konuşmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an" diyerek sosyal medyanın diline düşen oyuncu, "Günlerdir ne konuşacağımı düşünüyordum. Bir konuşma hazırladık. Ama sahneye çıktım sadece beyaz ışık gördüm. Bir anda hafıza kaybı yaşadım. Heyecandan gözlerimi kapattım. En son 'ödülümü tutuyorum çünkü elimde gibi bir şey' demişim heyecandan'' dedi.