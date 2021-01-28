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28 Ocak 2021 Perşembe 22:15:00 - Güncelleme:29 Ocak 2021 Cuma 12:55:00

Hadise'nin sapık korkusu! Şikayetçi oldu

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Hadise, gece vakti İstinye'deki sitesinin önüne gelerek kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla Tarık D. hakkında şikayetçi oldu.

Mahkeme, bir ay uzaklaştırma kararı verdi. 2017 yılında İstinye’deki evine gelen takıntılı hayranı nedeniyle zor günler geçiren Hadise, yine aynı sıkıntıyı yaşıyor. Hadise, oturduğu evin önüne giderek, güvenlik görevlilerine kendisinin burada yaşayıp yaşamadığını soran Tarık D. isimli şahıstan şikayetçi oldu. Tanımadığı şahsın, iki kere evinin önüne gelmesinden rahatsızlık duyan Hadise, emniyete giderek yasal işlem başlattı.

TEK AMACIM İMZAYDI

Hadise ifadesinde, “Ben bu olayın daha önce bana hediyeler gönderip, ulaşmaya çalışan ve rahatsız ettiği için davacı olduğum Ümit S. İle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Şikayetçiyim” dedi. Tarık D. ise, tek amacının Hadise’den imza almak olduğunu belirtti. İstanbul Aile Mahkemesi, Tarık D.’nin 1 ay süreyle Hadise’nin yakınına yaklaşmamasına karar verdi. n Neslihan Keskin

Etiketler : Hadise mahkeme sapık magazin
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