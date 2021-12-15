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15 Aralık 2021 Çarşamba 13:30:00 - Güncelleme:15 Aralık 2021 Çarşamba 13:30:00

Güzelliğinin sahibi

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En son ekranlara veda eden 'Sefirin Kızı' dizisinden sonra setlere bir süre ara veren oyuncu Tuba Büyüküstün, enerji depolamaya devam ediyor.

En son ekranlara veda eden 'Sefirin Kızı' dizisinden sonra setlere bir süre ara veren oyuncu Tuba Büyüküstün, enerji depolamaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından hayranlarıyla birlikte yaptığı canlı yayınlarla buluşan oyuncu, paylaşımıyla dikkat çekti. Büyüküstün annesi ile bir fotoğrafını Instagramda yayınlandı. Hayranlarının binlerce beğeni yaptığı kareye Büyüküstün'ün annesini görenler oyuncuya "Güzelliğini annesinden almış" şeklinde yorumlarda bulundu.

Etiketler : Güzelliğinin sahibi Sefirin Kızı Tuba Büyüküstün
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