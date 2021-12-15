Güzelliğinin sahibi

En son ekranlara veda eden 'Sefirin Kızı' dizisinden sonra setlere bir süre ara veren oyuncu Tuba Büyüküstün, enerji depolamaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından hayranlarıyla birlikte yaptığı canlı yayınlarla buluşan oyuncu, paylaşımıyla dikkat çekti. Büyüküstün annesi ile bir fotoğrafını Instagramda yayınlandı. Hayranlarının binlerce beğeni yaptığı kareye Büyüküstün'ün annesini görenler oyuncuya "Güzelliğini annesinden almış" şeklinde yorumlarda bulundu.