Eski eşi Feyza Aktan ile velayet davası devam eden Özcan Deniz, gerçeklerin yakında ortaya çıkacağını söyledi. 'Seni Çok Bekledim' dizisinde rol alan Deniz, Levent'te bir stüdyodan çıkarken görüntülendi. Eski eşiyle şimdilerde kavgalı olan ve birbiri ardına suçlamalarda bulunan oyuncu, "Yakında gerçekler ortaya çıkacak, her şeyi öğreneceksiniz" dedi. Deniz'in bu açıklamasından sonra gözler Feyza Aktan'a çevrildi.

Recep ASLAN

