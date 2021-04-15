Gelişme olursa haberiniz olacak

'Sen Çal Kapımı' adlı dizileri sezon finali yapacak olan Hande Erçel ile Kerem Bürsin çifti, önceki gün birlikte gittikleri spor salonundan çıkarken kameralara yansıdı. Her fırsatta haklarında çıkan aşk iddialarını yalanlayan çift, bu kez kafa karıştıran açıklamalarda bulundu. Spora bile birlikte gitmeleri hatırlatılan Kerem Bürsin, ''Bu konuyla alakalı bir gelişme olursa haberdar olacaksınız. Çok konuşmaya gerek yok bence'' dedi. Oyuncun ardından çıkış yapan Hande Erçel ise ''Olduğunda haberiniz olacak arkadaşlar'' demekle yetindi. Kafelerde maskesiz oturanlara söylediği 'salaksınız' kelimesiyle eleştiri oklarının hedefinde olan Kerem Bürsin, olayın hatırlatılması üzerine ''Salak kelimesi yanlış bir kelime bunu kabul ediyorum ama sorumluluk almak zorundayız insan olarak'' diyerek kendisini savundu. n Recep ASLAN

