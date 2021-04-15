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15 Nisan 2021 Perşembe 14:00:00 - Güncelleme:15 Nisan 2021 Perşembe 14:00:00

Gelişme olursa haberiniz olacak

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Haklarında çıkan aşk dedikodularını her fırsatta yalanlayan Kerem Bürsin ile Hande Erçel, ağız değiştirdi. İkili, "Birliktelik olursa haberiniz olur" dedi.

'Sen Çal Kapımı' adlı dizileri sezon finali yapacak olan Hande Erçel ile Kerem Bürsin çifti, önceki gün birlikte gittikleri spor salonundan çıkarken kameralara yansıdı. Her fırsatta haklarında çıkan aşk iddialarını yalanlayan çift, bu kez kafa karıştıran açıklamalarda bulundu. Spora bile birlikte gitmeleri hatırlatılan Kerem Bürsin, ''Bu konuyla alakalı bir gelişme olursa haberdar olacaksınız. Çok konuşmaya gerek yok bence'' dedi. Oyuncun ardından çıkış yapan Hande Erçel ise ''Olduğunda haberiniz olacak arkadaşlar'' demekle yetindi. Kafelerde maskesiz oturanlara söylediği 'salaksınız' kelimesiyle eleştiri oklarının hedefinde olan Kerem Bürsin, olayın hatırlatılması üzerine ''Salak kelimesi yanlış bir kelime bunu kabul ediyorum ama sorumluluk almak zorundayız insan olarak'' diyerek kendisini savundu. n Recep ASLAN

Etiketler : Sen Çal Kapımı Kerem Bürsin Hande Erçel
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