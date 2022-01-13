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13 Ocak 2022 Perşembe 10:30:00 - Güncelleme:13 Ocak 2022 Perşembe 10:30:00

Fotoşop kurbanı

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Geçtiğimiz aralık ayında Maldivler'de sade bir törenle Sezer Dermenci ile dünyaevine giren Ivana Sert, türkücü Mahmut Tuncer'i fotoşop kurbanı etti.

Geçtiğimiz aralık ayında Maldivler'de sade bir törenle Sezer Dermenci ile dünyaevine giren Ivana Sert, türkücü Mahmut Tuncer'i fotoşop kurbanı etti. Sert, katıldıkları bir etkinlikte Tuncer'le bir fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Tuncer'i gören Sert'in hayranları tanımakta zorlandı. Modacının fotoşopunda oldukça genç görünen Mahmut Tuncer, sosyal medyanın diline düştü. Fotoğrafa, 'Mahmut Bey ne yapıyorsunuz', 'Küçük Mahmut', 'Çok komik olmuşlar yaşlanınca bir haller oluyor bu ünlülere', 'Tanıyamadım', 'Bu ne hal! Ivana Hanım yaktınız Mahmut Bey'in başını' gibi yorumlar yapıldı.

Etiketler : Fotoşop kurbanı Ivana Sert Mahmut Tuncer'
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