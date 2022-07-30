VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan fındık alım fiyatını açıkladı
Genç yüzücü Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada geçti
AK Parti'li Bülent Turan: HDP'den çok CHP'li vekiller Demirtaş'ı ziyaret etti
Çin, Yaogan-35 uydularının 3. grubunu fırlattı
Sahte kimlikle yakalanan YPG/PKK'lı terörist tutuklandı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Togg'u test etti
Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı
İthal edilen buğdaylar işlenip katma değerli ihracata dönüşüyor
Türkiye genelinde son 7 ayda 59 bin 40 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Milli Savunma Bakanlığından Azerbaycan'a 13 Mekanik Mayın Temizleme Aracı
Arap tayları sahiplerini bekliyor
Van Gölü için pedal çevirecekler
Instagram'dan geri adım
Susuz yetişiyor kilosu 100 liradan satılıyor
Türkiye'nin en büyük savaş gemisi için geri sayım
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Yeşilin tonları arasındaki şelale: Kızılcasu
THY'den rekor büyüme! Dünyada 4. sıraya yükseldi!
TEKNOFEST Robotaksi yarışması sona erdi
İstanbul Havalimanı bir kez daha Avrupa'nın zirvesinde
Enerji krizinde son perde: Kravat takmayın
"Tüm dünya Türkiye'nin sahip olduğu potansiyeli biliyor"
BM'den ‘dünyanın en fazla mülteci barındıran ülkesi' Türkiye'ye teşekkür
Boğaz'da unutulmaz konser akşamı
30 Temmuz 2022 Cumartesi 15:05:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2022 Cumartesi 15:05:00

Firuze sınır tanımıyor

ABONE OL

Oktay Kaynarca'yla başrolünü paylaşacağı 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu Pelin Akil, eşi Anıl Altan'la Arnavutköy'deydi.

Oktay Kaynarca'yla başrolünü paylaşacağı 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu Pelin Akil, eşi Anıl Altan'la Arnavutköy'deydi. Çift, bir mekanda baş başa yemek yedi. Çıkışta açıklamalarda bulunan Akil, Özbekistan'daki çekimlerden yeni geldiğini söyledi. Oyuncu canlandıracağı karakteri ve projesi hakkında, "Set çok güzel gidiyor. Çok derin ve güçlü bir senaryosu var. Firuze karakteri çok farklı bir karakter, sınır tanımayan doktorlardan" dedi.

Etiketler : firuze pelin akil anıl altan ben bu cihana sığmazam
Serdar'ın haberini sunarım

Serdar'ın haberini sunarım
Tekne keyfi

Tekne keyfi
İkinci tatilleri Kaz Dağları'nda

İkinci tatilleri Kaz Dağları'nda
Dizi için Antep kültürü dersi aldılar

Dizi için Antep kültürü dersi aldılar
Yeni sezona yeni araba

Yeni sezona yeni araba
Yüzen adalara turist akını

Yüzen adalara turist akını
Kenan'lı final

Kenan'lı final
New York yolcuları

New York yolcuları
Denizin dibinden para kazanıyor

Denizin dibinden para kazanıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX