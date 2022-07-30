Firuze sınır tanımıyor

Oktay Kaynarca'yla başrolünü paylaşacağı 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu Pelin Akil, eşi Anıl Altan'la Arnavutköy'deydi. Çift, bir mekanda baş başa yemek yedi. Çıkışta açıklamalarda bulunan Akil, Özbekistan'daki çekimlerden yeni geldiğini söyledi. Oyuncu canlandıracağı karakteri ve projesi hakkında, "Set çok güzel gidiyor. Çok derin ve güçlü bir senaryosu var. Firuze karakteri çok farklı bir karakter, sınır tanımayan doktorlardan" dedi.

