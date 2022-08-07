Festival başlıyor

Ünlü müzisyenler Üsküdar Fest'te bir araya geldi. 9-10-11 Ağustos'ta Harem'de gerçekleşecek olan etkinlikte Sefo, Kolpa, Pinhani, İkilem, Derya Uluğ ve Ceza gibi isimler sahne alacak. Konserine özel olarak hazırlanan şarkıcılar repertuvarını şimdiden belirledi. Sanatçılar, sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirecek.