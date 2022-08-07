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07 Ağustos 2022 Pazar 15:00:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2022 Pazar 15:00:00

Festival başlıyor

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Ünlü müzisyenler Üsküdar Fest'te bir araya geldi. 9-10-11 Ağustos'ta Harem'de gerçekleşecek olan etkinlikte Sefo, Kolpa, Pinhani, İkilem, Derya Uluğ ve Ceza gibi isimler sahne alacak.

Ünlü müzisyenler Üsküdar Fest'te bir araya geldi. 9-10-11 Ağustos'ta Harem'de gerçekleşecek olan etkinlikte Sefo, Kolpa, Pinhani, İkilem, Derya Uluğ ve Ceza gibi isimler sahne alacak. Konserine özel olarak hazırlanan şarkıcılar repertuvarını şimdiden belirledi. Sanatçılar, sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirecek.

Etiketler : Festival başlıyor Üsküdar Fest Sefo Kolpa
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