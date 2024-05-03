VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hamas: Türkiye'nin soykırım davasıyla ilgili kararı Filistin halkı için son derece önemli
Sadece ABD'de 2 bin 200 kişinin gözaltına alındığı Filistin'e destek gösterileri dünya çapında yayıl...
İş dünyasından İsrail ile ticaretin durdurulması kararına destek
Ticaret Bakanlığı nisan ayı veri bültenini yayımladı
32 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Bahçeli'den "3 Mayıs Milliyetçiler Günü" paylaşımı
03 Mayıs 2024 Cuma 13:00:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2024 Cuma 13:00:00

Türk savunma sanayisi Borsa'ya da güç katıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Borsa İstanbul'da işlem gören Türk savunma sanayisi şirketlerine robot teknolojileri ve sistem entegrasyonu alanında öne çıkan Altınay Savunma Teknolojileri ekleniyor.

Türk savunma sanayisi şirketleri, faaliyet alanlarındaki başarılarını finansal piyasalara taşıyıp buradaki kazanımlarla gelişimlerini sürdürmeyi hedefliyor. Finansal piyasalar ve yatırımcılar da savunma sanayisi şirketlerinin bu yolculuğuna ilgi gösteriyor.

Son olarak çeyrek asrı aşan mühendislik deneyimiyle savunma teknolojilerine yönelik proje ve ürünler geliştiren Altınay Savunma Teknolojileri, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) onay aldı.

Altınay Savunma Teknolojilerinin halka arzında konsorsiyum lideri olarak TSKB, konsorsiyum eş liderleri olarak ise Ziraat Yatırım ve Yatırım Finansman görev alacak.

Birim pay fiyatı 32 lira olarak belirlenen Altınay Savunma Teknolojilerinin halka arz büyüklüğünün yaklaşık 1,9 milyar lira, halka açıklık oranının ise yüzde 25 olması öngörülüyor. Halka arz kapsamında 58 milyon 823 bin 530 nominal/adet hisse satışa sunulacak.

HAVADA, KARADA, DENİZDE TEKNOLOJİ GELİŞTİRİYOR

Altınay Savunma Teknolojileri; hareket kontrol sistemleri, insansız sistemler, deniz sistemleri, silah sistemleri, mühimmat imha ve kritik üretim sistemleri alanlarında geleceği tasarlayacak projelere imza atıyor. Yurt içi ve yurt dışındaki kamu, özel sektör paydaşlarına ürün ve teknolojiler sunarak, kritik projelerin de yükleniciliğini üstlenen şirket, oluşturduğu yüksek katma değer ile başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu öncelikli teknolojileri hayata geçiriyor.

Robotik, makine, yazılım, elektrik ve elektronik, otomotiv gövde üretim teknolojileri, enerji depolama, savunma ve havacılık konularında 10 milyon saati aşan AR-GE ve ÜR-GE birikimi bulunan Altınay Savunma Teknolojileri, Türkiye için oldukça önemli olan Altay Tankı, milli muharip uçak KAAN, milli gemi MİLGEM gibi çeşitli projelerde yer alıyor. Şirket, halka arz süreci ile birlikte küresel bir oyuncu olma hedefiyle kabiliyet ve imkanlarını artırma yolunda çalışmalarına devam ediyor.

İHA'LARDAN KAAN'A

Altınay Savunma Teknolojilerinin 2019 yılında döner kanatlı İHA'ların kavramsal tasarımından üretim ve entegrasyonuna kadar tüm aşamaları hayata geçirmek amacıyla kurduğu DASAL Havacılık Teknolojileri, Altınay Savunma ve ASELSAN ortaklığı ile faaliyetlerini sürdürüyor.

Şirketin bir başka bağlı ortaklığı olan ve 2019'da TUSAŞ ortaklığıyla kurulan TAAC Havacılık Teknolojileri ise havacılık standartlarındaki kritik uçuş kontrol sistemleri, iniş takımı sistemleri ve test sistemlerinin yerli ve milli olarak geliştirilmesi konularında çalışmalar gerçekleştiriyor. Milli muharip uçak KAAN için geliştirdiği iniş takımı projesinde ana yüklenici olarak görev alan TAAC, yurt dışı pazarına da açılarak küresel oyuncu olma yolunda ilerliyor.

YENİ TESİSLE ÜRETİM KABİLİYETİ ARTACAK

Kara, deniz ve hava platformlarına yönelik anahtar teslim çözümleri, teknolojik ürünleri ve kritik alt sistemleri ile yerli ve milli çözümler üreten Altınay Savunma Teknolojileri, Türkiye'nin savunma endüstrisine ve ulusal güvenliğe sağladığı katkıyı artırmayı hedefliyor.

Şirket, Kocaeli Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde savunma ve havacılık sanayisine yönelik tasarlanan 12 bin 500 metrekare kapalı alana sahip yeni tesisiyle Türkiye'nin savunma sektöründeki üretim kabiliyetlerini geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Etiketler : savunma sanayisi borsa altınay savunma teknolojileri halka arz
Fikriye'yi keyifle oynadım

Fikriye'yi keyifle oynadım
Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"
Derya Bedavacı, Dönebilsem'i yorumladı

Derya Bedavacı, Dönebilsem'i yorumladı
Ece Seçkin'in albüm heyecanı

Ece Seçkin'in albüm heyecanı
Yasmin Erbil'in sevgilisi Survivor'da yarışan Yiğit Poyraz'dan aşk açıklaması

Yasmin Erbil'in sevgilisi Survivor'da yarışan Yiğit Poyraz'dan aşk açıklaması
'Kızılcık Şerbeti' dizisinde çaldı! 7 yıl sonra yeniden viral oldu

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde çaldı! 7 yıl sonra yeniden viral oldu
Yarıştığı stüdyoda jüri oldu

Yarıştığı stüdyoda jüri oldu
Setlere dönmek için çocukların büyümesini bekliyor

Setlere dönmek için çocukların büyümesini bekliyor
‘Dişsiz' Yıldız Tİlbe

‘Dişsiz' Yıldız Tİlbe

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX