Evlilik var tarih yok

Kıbrıs'ta sahne alan Öykü Gürman, nikâh tarihiyle ilgili konuştu. Geçtiğimiz haftalarda Paris'te Fatih İçmeli'den evlilik teklifi alan şarkıcı, ''Pandemiden sonra birçok magazin haberini takip etmeye başladım, evlenme kararı alan ünlüler var. Çok güzel birliktelikler var ama karar alınıyor tarih verilemiyor. Bizde de böyle oldu" diye konuştu. Oyunculuğa ara vermediğini söyleyen Gürman, "İyi senaryo gelmesi gerekiyor. Özellikle 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinden sonra birazcık daha ince eğleyip sık dokuyorum" dedi.