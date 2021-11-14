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Evde Kraliyet Pitonu besliyor
14 Kasım 2021 Pazar 11:30:00 - Güncelleme:14 Kasım 2021 Pazar 11:30:00

Evde Kraliyet Pitonu besliyor

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'Aşıklar Bayramı' filmimde başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ'la paylaşan Yasemin Allen, açıklamalarda bulundu.

'Aşıklar Bayramı' filmimde başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ'la paylaşan Yasemin Allen, açıklamalarda bulundu. Hello dergisi için objektif karşısına geçen oyuncu, sınırları olduğunu söyledi. Allen, "Saygısızlığa, güç oyunlarına, adaletsizliğe ve duygularımın geçersiz kılınmaya çalışılmasına tahammül edemem. Sınırlarım var" dedi. Hayatında biri olmadığını söyleyen oyuncu, "Kalbim boş, yalnızım. Aşık olunca şair kesiliyorum. Duygularımın resmini karşımdakine göstermek istiyorum" dedi. Uzun bir süre Londra'da yaşayan oyuncu evinde Kraliyet Pitonu beslediğini söyledi. Allen, "Londra'daki evimde yılan besliyorum. Kraliyet pitonları. Evde bakmaya müsaitler. Zehirsizler. Erkekleri küçük kalıyor. Onunla vakit geçirmeyi bir ayrıcalık olarak algılıyorum" dedi.

Etiketler : Kraliyet Pitonu Aşıklar Bayramı Kıvanç Tatlıtuğ Yasemin Allen
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