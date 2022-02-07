Etiler'de arabesk gecesi

3 yıldır birlikte olduğu Fatih İçmeli ile evlilik hazırlıkları yapan Öykü Gürman, sahne çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Gürman önceki akşam Etiler My Cabaret sahnesindeydi. 2,5 saat sahnede kalan Gürman, seyircisine arabesk şarkılardan oluşan bir repertuvar sundu. Gürman, yakında kendi Youtube sayfasında yayınlayacağı 'Ayaz Geceler' adlı yeni cover şarkısını seslendirdi.

