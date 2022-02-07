VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BOTAŞ: Kısıntı yarın saat 08.00 itibarıyla sonlandırılacak
Üsküdar'da 3 katlı binanın üst katında patlama
Başkan rdoğan'dan, "geçmiş olsun" dileğinde bulunan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e teşekkür
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde ifadeler ortaya çıktı!
Facebook ve Instagram'ı kapatmakla tehdit etti
TEKNOFEST Azerbaycan başlıyor!
Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı!
Bahçeli son noktayı koydu
İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun otel fotoğraflarını ortaya çıkardı!
Meclis Başkanı Şentop'tan '3. kez adaylık' açıklaması
Hayrete düşüren görüntüler! Gemiler dondu
Uydu görüntüleri tehlikeyi gösterdi!
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
Maaşlar ocak farkı ile hesaplara yatıyor
Türkiye sıfır ve ikinci el otomobilde tercih değişti!
Atina Türk İHA'larına karşı çözüm arıyor
Ciddi eleman açığı var
Yeni görüntüler sızdırıldı! ABD henüz doğrulamadı
SGK hileli boşanmanın peşinde!
Sağanak geliyor
Sette sürpriz kutlama
Konserde iş kazası
Bir ödül daha
Baba yadigarı ceket
07 Şubat 2022 Pazartesi 13:30:00 - Güncelleme:07 Şubat 2022 Pazartesi 13:30:00

Etiler'de arabesk gecesi

ABONE OL

3 yıldır birlikte olduğu Fatih İçmeli ile evlilik hazırlıkları yapan Öykü Gürman, sahne çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.

3 yıldır birlikte olduğu Fatih İçmeli ile evlilik hazırlıkları yapan Öykü Gürman, sahne çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Gürman önceki akşam Etiler My Cabaret sahnesindeydi. 2,5 saat sahnede kalan Gürman, seyircisine arabesk şarkılardan oluşan bir repertuvar sundu. Gürman, yakında kendi Youtube sayfasında yayınlayacağı 'Ayaz Geceler' adlı yeni cover şarkısını seslendirdi.

Etiketler : Etiler Öykü Gürman Fatih İçmeli
Galada ünlüler geçidi

Galada ünlüler geçidi
Açılış Şahin'den kapanış Şıkel'den

Açılış Şahin'den kapanış Şıkel'den
Özür dileyip söz verdi

Özür dileyip söz verdi
Ağabeyini kaybetti

Ağabeyini kaybetti
Influencer aşkına

Influencer aşkına
Kalplerimiz aynı heyecanla atıyor

Kalplerimiz aynı heyecanla atıyor
Testi pozitif çıktı

Testi pozitif çıktı
Buzda sömestr keyfi

Buzda sömestr keyfi
Sorunları çözdük

Sorunları çözdük

EN ÇOK OKUNAN HABERLER