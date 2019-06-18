Eşinin dolandırıcı olduğu iddia edilen Zerrin Özer cephesinden ilk açıklama
Zerrin Özer cephesinden pazar günü evlendiği ve dolandırıcı olduğu iddia edilen Murat Akıncı ile ilgili ilk açıklama geldi. Özer'in menajeri Kemal Aslan, Zerrin Özer'in boşanma kararı aldığını açıkladı.
Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, pazar günü 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Murat Akıncı ile Zekariyeköy'deki villasının bahçesinde dünyaevine girmişti. İkilinin düğün fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından birçok kadın, Akıncı tarafından dolandırıldığını iddia etti. Çıkan haberler üzerine Zerrin Özer menajeri aracılığıyla açıklama yaptı.
MENAJERİ AÇIKLADI: BOŞANMA KARARI ALMIŞTIR
Özer'in menajeri açıklamasında şunları söyledi: "16 Haziran Pazar günü evlenen Zerrin Özer ve Murat Akıncı hakkında iki gündür basında yer alan haberlerle birlikte evlilik birliğinin temelden sarsıldığı görülmüştür. Zerrin Özer, biraz önce bana boşanma kararını açıklamıştır. Gerekli yasal süreç için işlemler tarafımızdan başlatılmıştır."
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- Eşinin dolandırıcı olduğu iddia edilen Zerrin Özer cephesinden ilk açıklama
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