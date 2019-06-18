Eşinin dolandırıcı olduğu iddia edilen Zerrin Özer cephesinden ilk açıklama

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, pazar günü 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Murat Akıncı ile Zekariyeköy'deki villasının bahçesinde dünyaevine girmişti. İkilinin düğün fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından birçok kadın, Akıncı tarafından dolandırıldığını iddia etti. Çıkan haberler üzerine Zerrin Özer menajeri aracılığıyla açıklama yaptı.

MENAJERİ AÇIKLADI: BOŞANMA KARARI ALMIŞTIR

Özer'in menajeri açıklamasında şunları söyledi: "16 Haziran Pazar günü evlenen Zerrin Özer ve Murat Akıncı hakkında iki gündür basında yer alan haberlerle birlikte evlilik birliğinin temelden sarsıldığı görülmüştür. Zerrin Özer, biraz önce bana boşanma kararını açıklamıştır. Gerekli yasal süreç için işlemler tarafımızdan başlatılmıştır."