Zerrin Özer'e büyük şok

Türk popuna damga vuran isimlerden 61 yaşındaki şarkıcı Zerrin Özer, kendisinden 27 yaş küçük Murat Akınca’yla dünyaevine girdi. Yapılan küçük bir törenle evlenen Özer, sabahında ise hayatının şokunu yaşadı. Sürpriz nikahın üzerinden henüz 5 saat geçmişken, magazin programına bağlanan 3 kadın Akınca’nın annesiyle birlikte dolandırıcı olduğunu iddia etti.

"PARALAR ANNESİNE YATIYOR"



Canlı yayına bağlanan ve isminin Seda olduğunu söyleyen bir izleyici, Akınca hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. “Mahmut Atalay adını kullanıyor. Annesiyle birlikte dolandırıcılar. Sahte kimlik kullandığı için paralar annesinin hesabına yatar. Kendisini yaşam koçu ve fitness hocası olarak tanıttı. Biz yaklaşık 1,5 sene konuşup flört ettik. Sonra benden azar azar borç almaya ve ödememeye başladı” diyen Seda Hanım çarpıcı detaylar verdi. Sözlerine devam eden Seda Hanım “Benden yaklaşık olarak 3 bin TL aldı. Ardı arkası kesilmedi. Bir süre sonra 'benden bu parayı almak istersen gel şu çeki birlikte bozduralım' falan dedi.

"BENİ ÇOCUĞUMLA TEHDİT ETTİ"



Annesiyle birlikte kendilerini çok zengin gösteriyorlar. Benim gözüm tehditlere başladığı zaman açıldı. Ailem için 'benimle birlikte olduğunu söylerim' diyerek tehdit etti. Mafya adamlarının yanında çalışıyor. Beni dolandırması 30 bin dolardan daha yüksek yani şu anki parayla 400 bin TL değerinde” dedi. Dolandırıldığı için mahkemeye suç duyurusu da yaptığını söyleyen Seda Hanım “Benim bir çocuğum var beni çocuğumun ölümüyle tehdit etti” diyerek koruma kararı da aldırdığını açıkladı.



61 yaşındaki şarkıcı Zerrin Özer, ilk evliliğini 1990-91 yılları arasında Alper Öz'le, ikinci evliğini ise 2006-2008 yılları arasında Levent Süren’le yapmıştı.



"GÖKTE ARARKEN YERDE BULDUM"



Dolandırıldığını iddia ederek programa bağlanan Seda Hanım, “Zerrin Özer'le düğün fotoğraflarını görünce çok sevindim çünkü gökte ararken yerde buldum. Benden aldığı paraları ödeyebileceğini düşünüyorum. Ben 2016 yılından beri peşindeyim” dedi.



TELEFONLAR SUSMADI



Seda Hanım'ın yanı sıra isimlerinin Nalan ve Esra olduğunu söyleyen 2 kişi de dolandırıldığını hatta karakolda bununla alakalı şikayet dilekçelerinin olduğunu iddia etti. Canlı yayına bağlanan Esra Hanım ise 40 bin TL'lik cihaz alarak kendisini dolandırmaya çalıştığını hatta kendisinden para istediğini ancak vermediğini söyledi.