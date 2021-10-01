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01 Ekim 2021 Cuma 10:30:00 - Güncelleme:01 Ekim 2021 Cuma 10:30:00

Ersoy'un orkestrası tutuklandı

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Sanatçı Bülent Ersoy'un sahte PCR testi nedeniyle KKTC'de mahkemesi devam eden orkestrası tutuklandı. 21 kişi cezaevine gönderildi.

Sanatçı Bülent Ersoy'un sahte PCR testi nedeniyle KKTC'de mahkemesi devam eden orkestrası tutuklandı. 21 kişi cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz ağustos ayında KKTC'de bir otele konser veren Bülent Ersoy'un orkestrası Ercan Havalimanı'nda PCR testlerinin sahte çıkması üzerine gözaltına alınmıştı. Orkestranın ifadelerinin alınmasının ardından ekip hakim karşısına çıkmıştı. KKTC'de mahsur kalan 21 kişi yeniden mahkemeye çıktı. Bülent Ersoy'un da orkestrasının bulunduğu davada 21 kişi hakkında tutuklanıp cezaevine gönderilmesini hükmedildi. Hafta sonuna kadar cezaevinde kalacak olan ekip pazartesi günü yeniden mahkemeye çıkarılacak. Ersoy, günlerdir Kıbrıs'ta kalan ekibi ve aileleriyle yakından ilgilenerek maddi yardımda bulunuyor.

Etiketler : Bülent Ersoy sahte PCR testi KKTC orkestra
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